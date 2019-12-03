السيسي يفتتح مشروعا لتحويل محطة كهرباء للعمل بنظام الدورة المركبة

دمياط- أ ش أ

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) تحويل مشروع محطة توليد كهرباء غرب دمياط الغازية 2 للعمل كدورة مركبة في محافظة دمياط.

وأزاح الستار المهندس جمال السيد زعتر رئيس قطاع محطة كهرباء غرب دمياط والمهندس مدحت خليل مدير المشروع من شركة أوراسكوم.

جاء ذلك ضمن المشروعات التي يفتتحها الرئيس السيسي بنطاق محافظة دمياط.