التذكرة بـ300 دولار في دول أفريقية.. البيئة: لا تراجع عن فرض 5 دولارات على المحميات

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن قرار الوزارة فرض رسوم دخول المحميات الطبيعية، بمقدار 5 دولارات، صدر منذ 4 أشهر، وبدأ تنفيذه منذ 3 أشهر.

وأضاف سالم، لمصراوي، اليوم الأحد، أن جميع الشركات ملتزمة بالقرار، نافيًا أن يكون لهذا القرار- كما يردد البعض- أي تأثير على الحركة السياحية بالنسبة لقطاعات المحميات الطبيعية، أو التأثير على القدرة التنافسية لمصر ودول أخرى.

وأكد رئيس قطاع المحميات: "عملنا دراسة مستفيضة ودرسنا السوق العالمية، 5 دولارات لا تمثل 1% من قيمة التكلفة للبرنامج السياحي في أي دولة أخرى".

وتابع الدكتور محمد سالم: "أسعارنا أقل منهم ولا تمثل أكثر من 20% من قيمة تذاكر دخول المحميات في الدول الأخرى، مفيش محمية في العالم مفتوحة ببلاش ودي مش حاجة مصر منفردة بيها، في بعض الدول الأفريقية تصل قيمة التذكرة لـ300 دولار".

وشدد على أنه لا نية للوزارة في التراجع عن القرار: "مفيش تراجع القرار بيتنفذ من 3 شهور والناس ملتزمة بيه، الهدف من ده مش مجرد تحصيل دخل لكنه أداة مهمة لتنظيم الاستخدام لهذه الموارد المهمة لمصر".