بالصور.. انطلاق احتفالية موسوعة جينيس بالمتحف المصري الكبير

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كتب- محمد عاطف:

انطلقت منذ قليل، احتفالية موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بالمتحف المصري الكبير، لتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر لرسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، بالبهو الخارجي للمتحف أمام الهرم الزجاجي.

يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، اللواء عاطف مفتاح المشرف على المتحف المصري الكبير، والطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلما تسجيليا عن المتحف المصري الكبير، تلاه فقرة موسيقية على آلة الهارب.​