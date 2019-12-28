حدث ليلاً| قبول تظلمات بطاقات التموين.. وآخر مستجدات مفاوضات سد النهضة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

"أنا مسالم لكني مقاتل شرس".. متحدث الرئاسة ينشر فيديو تصريحات للسيسي

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصادر: إعادة 2.6 مليون مواطن لبطاقات التموين بعد قبول تظلمهم

قال مصدران مطلعان، إن اللجان المختصة بوزارتي التموين والإنتاج الحربي تواصل فحص التظلمات المقدمة من المواطنين ورقياً على قرار حذفهم من بطاقات التموين، وفقا لمحددات الدعم التي أقرتها لجنة العدالة الاجتماعية 2018.

للتفاصيل.. اضغط هنا

خاص| مصدر يكشف لـ"مصراوي" آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة

كشف مصدر مطلع على مفاوضات سد النهضة، تفاصيل ما دار في جلسات التفاوض التي عقدت بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) مؤخرًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ردًا على هجوم مواقع التواصل.. مدير آثار الكرنك: تماثيل التحرير ليست من طريق الكباش

قال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، الجمعة، إن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي ستنقل من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير حول المسلة التي نقلت من منطقة صان الحجر الأثرية، ليست من تلك الموجودة على جانبي طريق الكباش.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس الوزراء: مصر تسير على نهج سنغافورة وكوريا الجنوبية ومشكلتنا ليست في الأسعار

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه حريص على الوجود في الشارع المصري، سواء بشكل رسمي، أو غير رسمي، من خلال التواصل مع المواطنين مباشرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالصور- وزارة التضامن تُنقذ مُسن معاق وتوجه بإيداعه دارًا للإيواء

وجهت الدكتورة نيفين القباج، برعاية حالة مُسن من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمدينة بدر من خلال فرق التدخل السريع التابعة للوزارة، مساء الجمعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بكري: هناك محاولات لنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مصر تتحرك بشكل واسع لبحث تداعيات الأزمة الليبية خاصة بعد أن طلبت رسميًا حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، دعم عسكري من تركيا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالصور- وزيري يتفقد المواقع الأثرية في الأقصر

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الجمعة، المواقع الأثرية، في الأقصر للوقوف على الحالة الراهنة للخدمات السياحية، للنهوض بها ورفع كفاءتها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المسماري: 300 متر تفصلنا عن الأحياء الرئيسية لطرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش الليبي تفصلها عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس مسافة لا تتجاوز 300 متر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الجيش الليبي يتقدم نحو طرابلس وتركيا تستعد لإرسال ميليشياتها.. ماذا يحدث؟

تطورت الأوضاع بشكل كبير مؤخرًا، فمع تقدم الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة طرابلس، والسيطرة على مناطق حيوية، وأصبح على قرابة 300 متر فقط من العاصمة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المسماري: الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة الأركان بطريق مطار طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الوطني الليبي، سيطر على مقر رئاسة الأركان بطريق مطار طرابلس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مسؤول ليبي رفيع: هناك شواهد على مغادرة فايز السراج إلى لندن

ثمن اللواء خالد محجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا. وقال "إن مصر الشقيقة الكبرى وتعد السند الحقيقي لليبيا".

للتفاصيل.. اضغط هنا

مقتل متعهد أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عراقية

قتل متعهد أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عراقية أسفر أيضا عن إصابة عدد من العسكريين العراقيين والأمريكيين، حسبما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مساء الجمعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"التحرير الفلسطينية" تحذر من تشريع إسرائيل ضم أراض بالضفة الغربية

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية الجمعة، من خطورة سعي دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى تشريع ضم أراض في الضفة الغربية.

للتفاصيل.. اضغط هنا