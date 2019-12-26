حملة "جنة": توبيخ الأبناء يعرضهم للعديد من الاضطرابات النفسية

كتب- محمود مصطفى:

قال أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الدكتور محمد المهدي، عضو حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال - إنَّ كثيراً من الآباء يلومون أبناءهم بغرض توجيههم وتربيتهم، مبينًا أنَّ هناك فرقًا كبيرًا بين التنبيه والتوجيه وبين التأنيب والجلد النفسي.

وحذر الدكتور المهدي في فيديو جديد أنتجته حملة "جنة" والتي يطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر - من الاعتماد على اللوم والتوبيخ في التربية لأنه يقدم الوالدين في صورة الشخص الناقد دائما والذي لايمكن إرضاؤه، وقد يصل الأمر لحد كره الأبناء للوالدين، والهروب من أي تواصل بينهم وعدم الاستجابة لأية توجيهات منهم بعكس ما يرغب الوالدين، كما يؤدي لكره الولد لنفسه، ويجعل صورته عن نفسه سلبية مما يعرضهم للعديد من الاضطرابات النفسية.

وأوضح خلال الفيديو الذي نشرته الحملة على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيس بوك، اليوم الخميس - من أنَّ دور الوالدين يجب أنَّ يتسم بالوالدية الراعية التي تقوم على التشجيع والتحفيز على السلوكيات الصحيحة والتوجيه والتبيه على السلوكيات الخاطئة.