"الأورمان": توزيع لحوم على غير القادرين بالمحافظات

كتب - محمد سامي:

بدأت جمعية الأورمان في توزيع عدد مليون ونصف مليون كيلو لحوم مستوردة على الأسر غير القادرة في عدد من المحافظات تحت رعاية المحافظين.

وتشمل المحافظات: (الفيوم – بني سويف – المنيا - سوهاج – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان – حلايب وشلاتين – الوادي الجديد - الجيزة - الدقهلية – الشرقية – الغربية – البحيرة – المنوفية – كفرالشيخ – مرسى مطروح – شمال سيناء).

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان اليوم، إن اللحوم التي يتم توزيعها سبق أن تم ذبحها في دولة البرازيل بعد صلاة عيد الأضحى بتوقيت البرازيل وتم اختيارها وتم الذبح والتجزير والتعبئة بمعرفة لجنة موسعة بجانب مسئولين من جمعية الأورمان وخبراء من الطب البيطري والمركز الإسلامي بدولة البرازيل؛ لمراجعة الجوانب الشرعية في عملية الذبح.

وأوضح شعبان، أن الهدف من توزيع اللحوم إدخال الفرحة وإسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل اللحوم لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكاني.

وأضاف، أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة.

​