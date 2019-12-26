ننشر برنامج حفل جائزة ساويرس الثقافية: سوسن بدر ضيف شرف

كتب - محمد عاطف:

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، برنامج حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ 15، والذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة 10 يناير المقبل.

يحضر الحفل عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

وبحسب بيان اليوم، فإنه من المقرر أن تبدأ مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة سوسن بدر، كما تقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه، ثم الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان محمود حميدة، والمخرج السينمائي داوود عبد السيد، وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب.

يتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة كارمن سليمان.

كانت مؤسسة ساويرس أعلنت مؤخرا عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم، وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية، فرع شباب الأدباء: 5 أعمال هي "جوائز للأبطال" لأحمد عوني، "تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا" لشريف عبد الصمد، "ليلة يلدا" لـغادة العبسي، "درب الإمبابي" لـمحمد عبد الله سامي، "المقاعد الخلفية" لـنهلة كرم.

وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات "قميص تكويه امرأتان" لأحمد الدريني، "أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية" لـمحمد عثمان الفندي، "تقرير عن الرفاعية" لـمحمد الفولي، "مسيح باب زويلة" لـمصطفى زكي، "زار" لـهبة خميس.

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو مكتوب مباشرة إلى السينما (عمل أول) كالتالي: "أحنا مين" لـ"أشرف رياض"، "وصال" لـ"مافي ماهر"،"ويذهب لأجل الضال" لـ"محمد المصري"، "طريق البحر" لـ"محمد مهاود"، "هابي برزداي" لـ"مصرية عبد العزيز ودنيا ناصر".