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"ما الهرم".. أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب

09:30 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
"ما الهرم".. أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب

الهيئة العامة للكتاب

القاهرة- (أ ش أ):

أصدرت الهيئة العامة للكتاب، اليوم الثلاثاء، كتابًا جديدًا بعنوان "ما الهرم" للمهندس المعماري أحمد إبراهيم حلمي.

وذكرت الهيئة- في بيان - أن الكتاب يقدم مفهوما تعريفيا مبسطا للمبنى الهرمي، وهو لا يمثل دراسة أثرية ولا تاريخية في علم المصريات، لكنه مقدم لجمهور المهتمين بالفن والعمارة وسائر المثقفين، ويمكن للدارسين في علم المصريات الاستفادة منه بالإطلاع على نتائجه المعمارية التي تزيح بعض الغموض عن مفهوم وحقيقة الهرم (ذلك المنشأ المعماري القديم).

وأضافت الهيئة أن الكتاب ليس دراسة تقليدية ترمي إلى الإثبات وترديد المفاهيم القائمة، بل تدعو إلى حتمية بسط الطريق لطرح الفكر المتجدد والمفاهيم المتطورة، ويتحدث الكتاب عن تفرد الأهرامات، والاستدلال المعماري للهرم، ومفهوم الإعجاز الهرمي، والتعبير التشكيلي، ودلالات الشكل الهرمي، والحس البصري، وأسطورة التكوين المصري، والماعت، ومفهوم ماعت الوسطي، والهرم الغيبي، والمنهج الوصفي، والتبادل الضوئي.

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الهيئة العامة للكتاب كتاب ما الهرم أحمد إبراهيم حلمي

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