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البرلمان يوافق على قانون الكيانات الارهابية

05:28 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
البرلمان يوافق على قانون الكيانات الارهابية

مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بأغلبية الثلثين.

وتنص (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الآتي :

"ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، بغير مقابل".

وتنص (المادة الثانية) من مشروع القانون على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

مجلس النواب الارهاب علي عبد العال

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