اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي الـ46 لرابطة علماء مصر في أمريكا وكندا
02:42 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
كتب- محمد سامي:
ينطلق اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولي الـ46 لرابطة علماء مصر في أمريكا وكندا بالتعاون مع الإنتاج الحربي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويحضر المؤتمر الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء الآخرين والمتخصصين فى البحث العلمي، في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر 2019، ويشارك في المؤتمر العديد من علماء مصر في الخارج.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
325
-
183
-
169
-
161
-
98
-
97
-
95
-
95
-
75
-
73
-
61
-
60
-
57
-
56