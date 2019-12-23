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"الخروج ممنوع".. هاني الناظر يحذر مرضى الحساسية من التقلبات الجوية

05:39 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
"الخروج ممنوع".. هاني الناظر يحذر مرضى الحساسية من التقلبات الجوية

هاني الناظر

كتب - أحمد عبدالمنعم:

نصح الدكتور هاني الناظر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك""، بعدم الخروج غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، لأصحاب أمراض الحساسية.

وقال الناظر :" السيدات والسادة وكذلك الأطفال الذين يعانون من الحساسية بأشكالها المختلفة جلدية وصدرية؛ نظرًا لأنه متوقع تعرض البلاد لرياح محملة بالرمال والأتربة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء بإذن الله".

وأضاف :"برجاء الحذر واقترح تناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول مثل تلفاست 180 أو زيرتك للكبار ومعلقة صغيرة للأطفال اعتبارا من مساء اليوم ولمدة ثلاثة أيام باذن الله".

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من بعض التغيرات بالجو خلال الأيام القادمة، حيث تتعرض بعض الأماكن إلى الرياح والأتربة.

هاني الناظر

هاني الناظر فيسبوك أصحاب أمراض الحساسية التقلبات الجوية

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