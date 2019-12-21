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إحالة مدير الرقابة التموينية بالقاهرة للنيابة الإدارية

03:28 م السبت 21 ديسمبر 2019
إحالة مدير الرقابة التموينية بالقاهرة للنيابة الإدارية

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إيقاف مدير إدارة الرقابة التموينية لمديرية التموين في القاهرة، عن العمل، وإحالته للنيابة الإدارية.

وقال بيان صادر عن المحافظة، إن مدير الرقابة التموينية بالقاهرة، تلاعب في المحاضر الرسمية المحررة ضد المخابز المخالفة.​

خالد عبدالعال محافظ القاهرة الرقابة التموينية النيابة الإدارية

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