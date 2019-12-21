وزير الآثار ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان متحف الغردقة الجديد

الغردقة- (أ ش أ):

تفقد الدكتور خالد عناني وزير الآثار يرافقة عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، متحف الغردقة الجديد للوقوف على آخر التطورات وأعمال الإنشاءات به لتحديد موعد افتتاحه.

وشملت الزيارة تفقد صالات العرض المتحفي والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض، الذي يعمل على إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، ويقدم صفة الجمال بشكل أعمق وبصورة أكثر تفصيلًا والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية كأدوات الزينة والطبخ بالإضافة إلى تفقد كافة الوسائل والأنظمة التأمينية الموجودة في المتحف مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار والإطفاء وسلامة فتارين العرض.

وأكد وزير الآثار سرعة الانتهاء من جميع الأعمال لافتتاح المتحف في القريب العاجل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كما وجّه الشركة المنفذة بعمل بعض التعديلات في طريقة عرض القطع الأثرية.

وأعلن الوزير وصول جميع القطع الأثرية التي سيتم عرضها في المتحف، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض مجموعة كبيرة من التحف النادرة التي سوف يمتاز بها هذا المتحف.