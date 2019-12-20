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رئيس الوفد: مصر على قلب رجل واحد من أجل بناء الدولة الحديثة

08:19 م الجمعة 20 ديسمبر 2019
رئيس الوفد: مصر على قلب رجل واحد من أجل بناء الدولة الحديثة

المستشار بهاء الدين أبو شقة

كتب- ميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب احتفل بوطنيته وتاريخه الذي يزيد عن 100 عام، بعد أن خرج من رحم ثورة شعبية، والتي قال عنها المؤرخون إن التاريخ لم يشهد ثورة أسست لدولة إلا ثورة 1919 التي شهدت جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، اليوم الجمعة، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وأوضح "أبو شقة" أن ثورة 1919 شهدت سقوط أول شهيدة وهذا هو تاريخ حزب الوفد الذي يقف إلى جوار الدولة المصرية وهذا نهجه الذي يسير عليه الآن في ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة ديمقراطية حديثة قوامها الاهتمام بالشباب والمرأة.

بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد مصر

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