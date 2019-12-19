بالورود.. مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة بريطانية بعد توقف 4 سنوات

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الخميس، أولى الرحلات القادمة من بريطانيا وعلى متنها 110 ركاب بالورود والتنورة، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية برفع حظر السفر عن مدينة السلام شرم الشيخ، وهو القرار الذي استمر 4 سنوات.

ومن المقرر أن يستأنف التشغيل بواقع رحلة أسبوعيًا حتى شهر مارس 2020 تزامنًا مع الحركة السياحية المتزايدة التى تشهدها المدينة خلال الموسم الشتوى الحالى.

وقالت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي، إن إدارة المطار استقبلت الرحلة الأولى التابعة لشركة "انتر إير"، التي وصلت الساعة 5 عصرًا من مدينة برمنجهام بمدافع المياه وهو الإجراء الذي يتم مع أي رحلة جديدة تصل المطار، واستقبل فريق العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات، ركاب الرحلة بالورود فور دخولهم الصالة، بينما قدمت فرقة التنورة وصلات رقص للسياح البريطانيين بعد إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من الصالة.

من جانبه، أكد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، أن جميع المطارات المصريه تطبق جميع الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والامان الدولية، وتعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للركاب.

ولفت إلى أن التطويرات التى شهدتها المطارات المصرية مؤخرًا والتي شملت أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة بالإضافه إلى المشروعات التوسعية فضلاً عن تعزيز المنظومة الأمنيه ساهم في تعزيز المكانة الريادية التى تحظى بها مصر في مجال صناعة النقل الجوي إقليمياً ودولياً.

وأضاف: "وزارة الطيران المدني تحرص على التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات و الأجهزة المعنية من أجل زيادة و تنمية حجم الحركة السياحية الوافدة من وإلى مصر، خاصة وأن قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد القومي".

ومن المقرر أن تصل رحلة أسبوعيًا لشركة "إنتر إير" من لندن إلى شرم الشيخ، وذلك لتشغيل الموسم الشتوي الحالي، كما تقرر تشغيل (١٠) رحلات أسبوعية لشركة "توي فلاي"، في بداية الموسم الصيفى القادم فيما تضع عدد من الشركات الانجليزيه الأخرى جداول تشغيل رحلاتها خلال الفترة القادمة.