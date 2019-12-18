وزيرة الهجرة تتوجه لأثينا لبحث تعزيز التعاون مع اليونان وقبرص

القاهرة - أ ش أ:

توجهت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى العاصمة اليونانية أثينا اليوم الأربعاء، لعقد اجتماع ثلاثي مع الجانبين اليوناني والقبرصي؛ لبحث تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في إطار مبادرة "إحياء الجذور–نوستوس".

وقالت الوزيرة -في تصريح اليوم- إنه في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة -في ختام منتدى شباب العالم- بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة المنتدى لإطلاق مبادرة بعنوان "مراكب النجاة"؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، فسيتصدر جدول أعمال الاجتماع الثلاثي مباحثات حول "مراكب النجاة"؛ للاستفادة من الخبرات اليونانية والقبرصية، والاتفاق على ملامح التعاون في حملة التوعية الدولية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الاجتماع سيبحث أيضًا تفاصيل النسخة الرابعة من مبادرة "إحياء الجذور–نوستوس"، إلى جانب تنفيذ توصيات ورشة عمل التعاون الأورومتوسطي، وورشة العمل الخاصة بشباب الدول الثلاث، والتي تم تنظيمهما خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة 2019 بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت الوزيرة أن مبادرة "إحياء الجذور–نوستوس" تهدف إلى الاستفادة من القوى الناعمة لمصر، والترويج لتراثها وجمالها بين المصريين بالخارج وأبناء الجاليات التي عاشت في مصر والتي فتحت أبوابها أمامهم، مشيدةً بما تحقق من نتائج في النسخ السابقة.

كانت نبيلة مكرم، والمفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين فوتيس فوتيو، ونائبة وزير التعليم والشباب والأوقاف اليونانية صوفيا زخراكي، بحضور المفوض الأوروبي السابق لشئون الهجرة واللجوء ديميتريس أفراموبولوس، قد التقوا مجموعة من شباب المصريين بالخارج، وشباب من دولتي اليونان وقبرص، على هامش مشاركتهم في منتدى شباب العالم.

وفتحت الوزيرة باب الحوار مع الشباب المشارك في ورشة العمل، حيث قدموا اقتراحات مثمرة تركزت معظمها في: تفعيل منصة إلكترونية لشباب مصر واليونان وقبرص لتبادل الأفكار والمعلومات، وبحث إمكانية عمل منح تعليمية لشباب الدول الثلاث، وبحث إمكانية تسهيل إجراءات السفر بين الدول الثلاث، والعمل على إقامة منتدى خاص بشباب مصر وقبرص واليونان، إضافة إلى إنشاء حاضنات ريادة أعمال لتكثيف التعاون بين الشباب صغار رجال الأعمال، والعمل على إضافة جزء في المناهج التعليمية لصغار السن بالدول الثلاث عن الحضارة والجذور المشتركة، وإقامة عمل فني يظهر الروابط الفنية والثقافية المشتركة في البلدان الثلاثة.

وأعلنت وزيرة الهجرة تدشين مجموعة عمل من الشباب الحاضرين للإعداد لخطة عمل مشتركة تتضمن مزيدًا من الفعاليات تزيد من الروابط المشتركة للدول الثلاث.