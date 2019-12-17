السيسي للشباب المصري: ثقتي بكم لا حدود لها

كتب - محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج منتدى شباب العالم 2019، بهذه الصورة المشرفة ابتداءً من شباب العالم الذي آمن بالفكرة ولبى دعوة الشباب المصري لمناقشة التحديات في هذا العالم المضطرب سعيًا نحو عالم أفضل يليق بهم تسوده قيم السلام والتعايش وقبول الآخر.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بختام فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء: "أتوجه بالشكر والعرفان لأبناء وبنات شباب مصر الذين طالما كان رهاني عليهم رابحًا غير قابل لشك، ثقتي بكم لا حدود لها ودائمًا ما تبهروني بما تبذلونه من مجمود تنظيمي تجعل منتدى شباب العالم صبغة متميزة تختلف عن نظيرتها العام السابق".

وانطلقت قبل قليل، الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم والتي تتضمن إعلان توصيات المنتدى في نسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان المنتدى انطلق هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، وناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

حضر فعاليات المنتدى نحو 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل.