أبرزها الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل 12 جلسة بمنتدى شباب العالم الاثنين
كتب- محمد سامي:
يشهد اليوم الاثنين، استمرار فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يشارك فيه أكثر من 7 آلاف شباب من مختلف دول العالم.
وتضم الفعاليات اليوم الاثنين الجلسات الآتية..
1 ـ الذكاء الاصطناعى والبشر.. من المتحكم؟
2 ـ أفاق التنمية المستدامة في أفريقيا.. فرص وتحديات
3 ـ مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي
4 ـ تنمية رأس المال البشري.. الفرص والتحديات
5 ـ "المرأة والحق في التنمية"
6 ـ التحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية
7 ـ "BLOCK CHAIN" تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة
8 ـ دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية
9 ـ جلسة عن "كيف تبقى آمنًا في العالم الرقمي؟"
10 ـ التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط
11 ـ دول المتوسط حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك
12 ـ نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط
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