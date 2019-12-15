"الدنيا اتغيرت خالص​".. السيسي يطالب بتطوير الأمم المتحدة

كتب- محمد نصار:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إصلاح الأمم المتحدة، مضيفا: "الأمم المتحدة نشأت منذ أكثر من 70 سنة في ظل ظروف دولية وإفراز للحرب العالمية الأولى والثانية".

وقال السيسي، خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين"، في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، التي عقدت صباح الأحد: " كانت مؤسسة لتواجه الحروب وتنظم السلام في العالم، أتصور بعد أكتر من 70 سنة محتاجين نطور المنظومة حتى تستطيع مواجهة التحديات التي نشأت وتطورت نتيجة التطور الإنساني في العالم".

وتابع الرئيس السيسي: "لو معملناش ده الأمم المتحدة هتواجه دايمًا بأدبيات وقوانين وأدوات مش عصرية، ده كلام كان معمول من 70 أو 80 سنة والدنيا اتغيرت خالص، محتاحين الأمم المتحدة تطور نفسها في مواجهة هذه التحديات".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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