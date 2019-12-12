"البسوا الشتوي".. الأرصاد توجه 3 نصائح للمواطنين ومناشدة للمسئولين

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عددًا من النصائح للمواطنين، تزامنًا مع مرور البلاد بحالة من الطقس السيئ اليوم الخميس.

وناشد "شاهين" في تصريحات لمصراوي، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، مضيفًا: "ارتدوا الشتوي ولا تنتظر الموعد الجغرافي لفصل الشتاء يوم 23 ديسمبر الجاري".

وطالب السائقين بالقيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار وخفض السرعات على الطرق السريعة بشكل خاص. وكذلك تجنب الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للأرصاد أرسلت إخطارًا إلى جميع المحافظين وغرفة عمليات مركز دعم واتخاذ القرار لمجلس الوزراء، بحالة الطقس خلال الفترة الحالية، وناشدتهم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وضربت الأمطار المتوسطة والغزيرة، صباح الخميس، القاهرة الكبرى وعدة محافظات على مستوى الجمهورية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتواصل سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

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