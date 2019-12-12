ينطلق السبت.. ماذا يناقش منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة؟

شرم الشيخ - أ ش أ:

قضايا متنوعة وجديدة تزين جدول أعمال منتدى شباب العالم، الذي تنطلق فعاليات نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد غد السبت، بينما تسيطر على الجلسات والمناقشات العديد من القضايا المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف.

ونظرا للأهمية البالغة التي تمثلها تكنولوجيا جديدة ناشئة معقدة يطلق عليها "بلوك تشين" أو سلسلة الكتل، وهي الأساس الذي تقوم عيه العملات الافتراضية مثل "البتكوين"، فقد خصصت إدراة المنتدى جلستين لإلقاء الضوء عليها ومناقشة ما تحمله من امكانات واعدة لخدمة النشاط الاقتصادي، وتأتي الجلسة الأولى بعنوان "بلوك تشين: ثورة في العالم الرقمي"، والجلسة الثانية تحت عنوان "بلوك تشين: تطبيقات متعددة وامكانات بلا حدود".

وبلوك تشين تقنية تمثل ثورة تكنولوجية في مستقبل الاقتصاد الرقمي، ويمكن أن تحدث تحولا نوعيا في حركة المال والتجارة في العالم، ويمكن استخدامها كوسيلة للتواصل على شبكة الإنترنت للترويج للفرص المتاحة للتجارة الإليكترونية، ولحماية المعاملات ومحاربة الفساد والغش في المعاملات المالية، إلى جانب التخلص من الوسطاء في التعاملات التجارية والمالية وتسهيل حركة رؤوس الأموال بين الدول، وسيكون لها تأثير واعد على الأوساط الاقتصادية.

ولا يزال العالم يستكشف هذه التقنية المستحدثة كآلية متطورة تعمل كنظام سجل إلكتروني لمعالجة الصفقات وتدوينها بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعي التحقق من طرف ثالث، بما يعمل على عمليات الأمن والسرعة في تدفقات رؤوس الأموال، وبالتالي ستعمل على إعادة صياغة هيكل المعاملات المالية والتجارية والخدمية، في كافة القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تطوير الخدمات المصرفية.

أيضا ستخصص أكثر من جلسة لمناقشة التحول الرقمي في المجتمعات الحديثة، خاصة مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدخال مصر إلى عصر التحول الرقمي الذي يساعد على نشر الخدمات الإليكترونية وسرعتها وتأمينها ومكافحة الفساد، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للمواطنين المستحقين للخدمات والدعم مثل البطاقات التموينية ومجانية التعليم والتأمين الصحي وغير ذلك من خدمات.

الذكاء الاصطناعي أيضا له نصيب كبير من مناقشات المنتدى، مع حرص الدولة المصرية على الاهتمام بهذه التقنية الحديثة التي انتشرت في العالم المتقدم، والتي يتم من خلالها استخدام حواسب إليكترونية عملاقة وبرامج كمبيوتر تتسم بالذكاء لتقوم بأعمال سريعة تفوق مهارات وقدرات البشر بمراحل، كما سيتم مناقشة التحديات التي ستمثلها هذه التقنية الجديدة، ومن بينها المخاوف من الحد من الوظائف والقيام بالأعمال التي كان ينفذها البشر، وكذلك ما يثيره بعض الخبراء من توقعات متشائمة من سيطرة الروبوتات القادرة على التعليم الذاتي على حياة البشر، إلى جانب استعراض آراء مخالفة ترى أن التقنيات الجديدة تجلب معها وظائف جديدة، ولكنها تحتاج إلى مهارات عالية وتدريب راق.

هناك أيضا الثورة الصناعية الرابعة التي ستشغل قدرا من مناقشات المشاركين في المنتدى، بما تحمله من امكانات واعدة للنمو الاقتصادي، واعتماد تقنيات حديثة وغير تقليدية لزيادة الإنتاج، وتنوع الأنشطة الاقتصادية بما يتلاءم مع متغيرات العصر.

أيضا هناك تداعيات التغيير المناخي على البشرية والحلول المطروحة لمواجهتها، والمخاوف من ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض بما يؤدي إلى ذوبان الكتل الجليدية وارتفاع منسوب المياه في البحار بما يغرق المدن الساحلية، إلى جانب التعرض للأعاصير وموجات الجفاف وتغير أنماط المحاصيل والأمراض.

وارتباطا بقضية التغير المناخي، يناقش المنتدى أيضا موضوع الأمن الغذائي، وفرص العمل الدولي المشترك من أجل القضاء على نقص الغذاء، إلى جانب الوقاية من جميع أشكال سوء التغذية، وذلك في إطار ما اشتملت عليه أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. كما تتضمن الفعاليات جلسات عمل لمناقشة قضايا التعليم والتدريب المهني مع تغيير النظام البيئي للأعمال، وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا وكيفية تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وإمكانات تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

وفي بادرة توضح اهتمام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بالتطورات التكنولوجية المتسارعة في العالم، دعت إدارة المنتدى الروبوت صوفيا - وهي إنسانة آلية ذات ملامح بشرية إلى حدٍ كبير - لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى. وتأتي هذه الدعوة باعتبار أن الذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المناقشات في المنتدى هذا العام نظرا لأهميته والفرص التي يتيحها للشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعدّدة، مثل المخاوف من سيطرة الروبوتات على حياة البشر في المستقبل. وذكرت مصادر المنتدى أن الروبوت صوفيا قامت من جانبها بدعوة الحضور لمقابلتها خلال فعاليات المنتدى من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه قائلة:"انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة. إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعًا". والإنسان الآلي صوفيا من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون، كما تعد الروبوت الأكثر تطورًا علاوةً على هيئتها التي تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير، بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي والفن. وتتمتع صوفيا بجمالٍ معبر وتفاعلٍ حي، كما يمكنها محاكاة مجموعة كاملة من تعبيرات الوجه، وتتبع الوجوه والتعرف عليها، وإجراء محادثات طبيعية وسَلِسَة مع الناس، حيث إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتمتّع بخصائص وسمات معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية والتي تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية، ومن أهم خصائصها القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل علي أوضاع لم تُبرمج في الحاسب الآلي.. ويشهد المنتدى عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وذلك تماشيًا مع أجندة المنتدى التي تضم محوري الإبداع والتنمية ويأتي على رأس هذه

الفعاليات حاضنة أعمال لرواد الأعمال تستخدم آليات التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.

وخرجت فكرة حاضنة الأعمال من توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية العام الماضي، وانبثقت من فكرة الأعمال الناشئة وهي منطقة ريادة أعمال وفرت ساحة لرواد الأعمال لمشاركة خبراتهم والتحديات التي تواجههم والنجاحات التي حققوها، بالإضافة إلى التواصل مع "منتدى الناشئة" المشاركين في المنتدى. وسيشهد المنتدى هذا العام تدشين "منصة حاضنة الأعمال"، تضم مجموعة من المتحدثين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال باختلاف أنواعها، وسوف يتحدثون عن الخبرة العملية والتحديات التي واجهتهم بجانب بعض الموضوعات الأخرى عن كيفية التسويق للشركات وكيفية الحصول على تمويل وكيفية الدخول في الاستثمارات الناجحة، إيماناً بأهمية تبني دعم ثقافة ريادة الأعمال لما له من دور فعال في إنعاش اقتصاد الدولة وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتوظيف إبداعاتهم..

وسيضم المنتدى هذا العام نحو 40 من الشركات التي تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، ستعرض أعمالها طوال فترة المنتدى، وقد تم اختيار الشركات بناء على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تتضمن تمكين المرأة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتأمين الغذاء، كما سيتم عقد عدد من ورش العمل، والتي من المقرر انعقادها قبل بدء فعاليات المنتدى، وذلك بجانب عقد ورش عمل لرواد أعمال شباب من جميع أنحاء العالم من عده دول أبرزها : ماليزيا والعراق والأردن ونيجيريا ورواندا وزيمبابوي والإمارات وإسبانيا وإنجلترا وأمريكا.

وعلى جانب أخر يذكر أنه لأول مرة سيتم دعوة مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الاعمال لعقد جلسات فردية مع الشباب من رواد الأعمال، وذلك لتقديم النصائح والبحث عن حلول لمواجهة المشاكل والتحديات.

وكانت الاستعدادات المكثفة قد جرت على قدم وساق لانطلاق النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، حيث شكلت إدارة المنتدى عدة لجان شبابية لتنظيم هذا الحدث رفيع المستوى، الذي يجذب الشباب والزعماء والقادة والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم.