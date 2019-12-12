وزيرة البيئة: طفرة في مجال الطاقة المتجددة والنقل المستدام بمصر

كتب -محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن التحول الطموح والطفرة التي تحدث في مصر في مجال الطاقة المتجددة والنقل المستدام، يأتي من خلال توجيهات وإيمان القيادة السياسية الحكيمة بالتوجه نحو المستقبل ، وهو ما يتضح في التخطيط والتنفيذ الذكي للعاصمة الإدارية الجديدة ، والتي سيتم ربطها بواسطة عدد من القطارات الكهربية وعلى رأسها المونوريل ، خاصة أن هذه الوسيلة تعتبر العصب الرئيسي للنقل المستدام.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة اليوم على هامش مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد بمدريد ، في اجتماع مجموعة العمل المناخي الدولية" المنتدي العاشر للابتكارات المستدامة" تحت عنوان" نقل مستدام بدون وقود تقليدي " ، حيث تمت دعوة مصر للمشاركة في هذا الحدث رفيع المستوى ، نظرا للدور الفعال والنشط التي تقوم به مجموعة عمل البيئة المصرية.

وألقت الوزيرة - وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم - كلمة سلطت فيها الضوء على الطفرة الحقيقية التي تحدث في مصر في مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام .

كما أكدت الوزيرة على عدم التخلي عن المدن الأخرى ، فقد صدرت قوانين تمنع ترخيص السيارات أقدم من 20 عاما والعمل على دعم التوجه إلى السيارات الكهربائية أو العاملة بالغاز المضغوط ، وما كان للعديد من هذه الإجراءات أن تتخذ دون قيادة تخطط لمستقبل أكثر ازدهارا وأقل تلوثا، مشيرة إلى دور وزارة البيئة كلاعب رئيسي من أجل تحويل المنظور البيئي إلى واقع ملموس ذي مردود اقتصادي من أجل تنمية مستدامة ورخاء ينعكس على المواطن بشكل مباشر.

من جهة أخرى، شاركت وزيرة البيئة في اللقاء الوزاري لتعاون دول جنوب الجنوب تحت رعاية جمهورية الصين الشعبية وذلك على هامش مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المقام حاليا بمدريد.

كما شددت فؤاد - خلال مداخلة لها - على ضرورة تقوية وزيادة تعاون دول الجنوب فيما بينها على كافة المستويات التنموية وزيادة معدلات تبادل الخبرات والمشروعات في أنشطة تغير المناخ .. مشيرة إلى بعض المشروعات التي تتعاون فيها كل من مصر والصين ، خاصة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل الكهربائي ، وكذلك المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات الزراعية ووحدات البيوجاز مع الصين.