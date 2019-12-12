السيسي عن "الأحوال الشخصية": لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لن يوقع على أي قانون لا ينصف المرأة، في إشارة إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يناقشه مجلس النواب حالياً.

يأتي حديث السيسي تعليقا على الوقفة السلمية التي نظمتها مجموعة من السيدات والجمعيات النسوية؛ للمطالبة بالحفاظ على حقوقهن في التعديلات المرتقبة لقانون الأحوال الشخصية، أواخر الشهر الماضي.

وأضاف الرئيس خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، اليوم الخميس: "المرأة المصرية عملت وقفة، لأن فيه نقاش حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تتم مناقشته في مصر، وطبعا هما متحسبين إن الأمر ما يكونش بالشكل اللي يحقق التوازن والإنصاف والأمان لهم.. بستغل الفرصة دي وبقول للسيدات: لن أوقع على قانون لا ينصفكم".

وتابع: "أنا عارف إن البرلمان ونوابه حريصين جدا على المناقشة المتوازنة والمعتدلة لقانون الأحوال الشخصية".