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جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من الأقراص المخدرة

11:20 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من الأقراص المخدرة

المضبوطات

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأربعاء- إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من إيطاليا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 1253 قرصا مخدرا متنوعا.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات .

غير معروف (1)

أقراص مخدرة الجمارك مطار القاهرة

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