رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بمدينة أسوان الجديدة

أسوان-أ ش أ:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من مشروعات مدينة أسوان الجديدة، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى "السلام والتنمية المستدامة في إفريقيا"، والذي يقام بمدينة أسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، وعدد من المسؤلين الدوليين.

واستمع رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى شرح من وزير الإسكان، حول ما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات تنموية وخدمية بمدينة أسوان الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات بالمدينة منذ بدء العمل بها وحتى 30/11/2019، 3 مليارات جنيه.

وخلال تفقدهما مشروع الشريط النهري، أوضح الوزير أنه يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، باستثمارات تقدر بحوالي 950 مليون جنيه، وبحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نحو 750 عاملا وفنيا ومهندسا.

وتناول الشرح المرحلة التنفيذية الأولى لمشروع الشريط النهري، والتي تقام على مساحة 181 فدانا، موضحاً أنها تتكون من منطقة فيلات "القرية الأولى" بمساحة 14 فدانا، ويجري تنفيذ (66) فيلا كاملة التشطيب بمساحة إجمالية للفيلا 469م 2 مكونة من (دور أرضي + 2علوى + حديقة أمامية وخلفية محاطة بسور) ومتوقع الانتهاء منها في شهر يونيو 2020، ومنطقة فيلات "القرية الثانية"، بمساحة 19 فدانا، تتكون من 80 فيلا, ويجري أيضا تنفيذ عدد (63) فيلا كاملة التشطيب كمرحلة ثانية.

كما تفقد رئيس الوزراء الممشى السياحي الجاري تنفيذه لخدمة المرحلتين الأولى والثانية بالشريط النهرى، بطول 1500م، وكذا الحديقة النيلية بطول 6 كم، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وتتكون من بازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسي سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان، بالإضافة إلى كباري مشاة يتم تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلاً عن منطقة الفندق بمساحة 4.63 فدان، والمجمع التجاري الترفيهي، بمساحة 11.70 فدان.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور عاصم الجزار، أيضا مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، حيث أوضح وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من تنفيذ (294) عمارة من إجمالي (336) عمارة كاملة (التشطيب -المرافق – الخدمات الصحية – التجارية )، وتم تخصيص (4317) وحدة للمستحقين، بالإضافة إلى تسليم (1737) وحدة منها للمستحقين ويتم استكمال التخصيص والتسليم.

كما تفقد رئيس الوزراء مستشفى أسوان الجامعي، والتى تمول تنفيذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفذها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، حيث أوضح الدكتور شريف مصطفى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أنه سيتم الانتهاء من التنفيذ في آخر يونيو المقبل، وسيتم التنسيق لأعمال التأثيث تباعا على مراحل.

وكلف رئيس الوزراء بتكثيف العمل بالمواقع، على مدار اليوم، وزيادة العمالة، وسرعة الانتهاء من أعمال الشريط النهرى، والإسكان الاجتماعى، والمستشفى الجامعى، مؤكدا أن مدينة أسوان الجديدة تحظى باهتمام الرئيس ومتابعته، وكذا مدن الجيل الرابع بصعيد مصر.

وحول خطة جهاز المدينة لطرح الأراضى سواء السكنية أو التجارية أو التعليمية، فقد أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة أنه تم طرح فيلات كاملة التشطيب بمساحات (468 م2)، وقطع أراضي أكثر تميزا بمساحات (450 م2)، ومتميز بمساحة (400 م2)، فضلاً عن قطع أراضى إسكان اجتماعي بمساحات ( 209 م2 – 276 م2)، إلى جانب طرح قطع أراضي للنشاط التجاري بمساحات من (1000م2 إلى 3000م2)، وأراض للنشاط التعليمي بمساحة (18000م2)، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد طلبات التخصيص التي تلقاها الجهاز من المستثمرين بلغت (42 طلبا) للأنشطة (التجارية – الخدمية – الطبية – التعليمية – الصناعية – السكنية – البنوك)، بالإضافة إلى طلبات لإقامة محطات طاقة شمسية بمساحات تبدأ من 300 فدان إلى 1000 فدان.

وتطرق الشرح إلى المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها في مدينة أسوان الجديدة والأخرى الجارى تنفيذها، حيث أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من إقامة (5) حضانات للأطفال، ومدرسة تعليم أساسي، و(2) ملعب كرة خماسي، ومركز تنمية رياضية، بالإضافة إلى (2) وحدة صحية، ومبنى إسعاف، ومركز صحى، إلى جانب إقامة (4) أسواق تجارية، ومبنى مؤقت لجهاز المدينة، ومبنى للبريد، ومسجد، ونقطة شرطة، ووحدة إطفاء، ومبنى وحدة مرور أسوان.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ (3) مدارس للتعليم الأساسي، ومدرسة ثانوي تضم (19) فصلا دراسيا، وحضانة أطفال، وملعب خماسي، ومركز صحي حضري، ومركز تجارى، إلى جانب مراكز تجارية بنماذج مصغرة يضم كل منها (3) محلات، فضلاً عن وحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية، ومبنى إداري لجهاز المدينة، ومركز شباب، ومستشفى جامعى يضم (158) سريرا، ومجمع للمعاهد الأزهرية، وحديقة بالحى الأول.

وقال رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة إن المخطط الاستراتيجى للمدينة يشتمل على تخصيص (2651) فدانا لإقامة منطقة صناعية بالمدينة، يجري العمل على تخطيطها لتستوعب جميع الأنشطة الصناعية، إلى جانب إنشاء منطقة حرة عامة بمدينة أسوان الجديدة بمساحة (187) فدانا، مضيفا أنه يتم تنفيذ أعمال شبكة المياه والصرف والطرق وأعمال الموقع العام لمشروع الشريط النهري، ومتوقع الانتهاء منها في يونيو 2020 بقيمة حوالى 100 مليون جنيه.​