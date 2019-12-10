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رئيس" النواب" يحيل قرارين جمهوريين إلى اللجان المختصة

06:59 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
رئيس" النواب" يحيل قرارين جمهوريين إلى اللجان المختصة

مجلس النواب

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019، بشأن التعديل الثاني لاتفاق تنفيذ المنحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.

كما أحال رئيس مجلس النواب -في ختام الجلسة العامة اليوم الثلاثاء- قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالتعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.

وأعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري.

مجلس النواب علي عبدالعال الغاز الطبيعي الحكومة

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