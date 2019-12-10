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القرار في الدرج.. عبدالعال ينتقد "الصحة" لعدم تفعيل عمل الأطباء بأجر إضافي

02:28 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
القرار في الدرج.. عبدالعال ينتقد "الصحة" لعدم تفعيل عمل الأطباء بأجر إضافي

الدكتور علي عبدالعال

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عدم تفعيل وزارة الصحة قرار عمل الأطباء بأجر بعد انتهاء وقت العمل الرسمية، مؤكدًا أن القرار في أدراج الحكومة ويجب العمل على تفعيله لحل مشكلة عجز الأطباء.

وقال "عبدالعال"، ردًا على بيان عاجل لأحد النواب بوجود عجز في الأطباء بالوحدات الصحية، بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، إن المشكلة الرئيسية في نقص الأطباء هو كثرة الاستقالات، لاسيما أن الطلب على الأطباء المصريين من الخارج كبير، مما يدفع البعض منهم للهجرة.

وأضاف، أنه على وزارة الصحة أن تصدر منشورا بأن يعمل الطبيب بأجر رمزي بعد ساعات العمل الرسمية داخل الوحدة الصحية، على أن يستفيد هو من الدخل وتستفيد الدولة من استمرار العمل بالوحدات مع حصولها على نسبة بسيطة من أجر الطبيب لصالح وزارة الصحة.

علي عبدالعال مجلس النواب وزارة الصحة الأطباء

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