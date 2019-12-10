"الأوقاف" و"الري" ينظمان دورتين للتوعية المائية لأئمة ووعاظ أسوان والمنيا

كتب - محمود مصطفى:

نظمت وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع وزارة الأوقاف على مدار اليومين الماضيين، دورتين لتدريب الأئمة في مجال التوعية المائية.

وأقيمت فعاليات الدورة الأولى بمتحف محافظة أسوان، وحاضر فيها المهندس هشام صابر رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، وتناولت التعريف بحجم المشكلة المائية في مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي، والمتمثلة في اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية، وإلقاء الضوء على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه بالدولة وفي مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه.

وأوضحت الأوقاف، في بيان اليوم، أنه استفاد من الدورتين التدريبيتين أكثر من 200 إمام وواعظة.

وأكدت الدورة على الدور اﻹيجابي المنوط بشباب الوطن في الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث وحماية نهر النيل من التعديات.

وأقيمت فعاليات الدورة الثانية، بالمركز الثقافي التابع للأوقاف بمحافظة المنيا، وحاضر محروس بدر ممثل وزارة الموارد المائية والري، وبحضور الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف المنيا.