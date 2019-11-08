أبطالها الجيش ومنصور ومحلب.. 3 مواقف تحدث فيها السيسي عن كواليس ترشحه للرئاسة

القاهرة - (مصراوي):

رغم مرور ما يقرب من 6 سنوات على أول انتخابات رئاسية بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013 والتي فاز بها الرئيس السيسي بنسبة أصوات بلغت 97%، إلا أن هناك المزيد من الكواليس حول قرار ترشح المشير عبدالفتاح السيسي في ذلك الوقت، آخر تلك الكواليس ما كشف عنه الرئيس اليوم خلال كلمته أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، عن محاولته إقناع الرئيس السابق عدلي منصور بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014 على أن يظل السيسي في منصبه وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، وتابع: "طوال شهور، ظللت أطلب منه ترشيح نفسه، واستمر أنا في منصبي، وأبذل كل ما يجب من أجل مصر، لكنه رفض وقال إنه اكتفى".

وأضاف السيسي في كلمة ارتجالية: "أنا أقول هذا مدركًا أنه قد يُضايِق فخامة المستشار عدلي منصور، لكنني أقوله رغم ذلك لتعلموا أن الجميع زاهدًا في هذا المنصب؛ لأنه تحدٍ كبير جدًا، سواء كان دنيويًا أو دينيًا".

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لم تكن تلك المرة الوحيدة التي كشف فيها الرئيس السيسي عن تفاصيل وكواليس تتعلق بترشحه للرئاسة للمرة الأولى، حيث كشف السيسي خلال الندوة التثقيفية التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي على هامش الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، عن كواليس أخرى تتعلق بالقرار، لكنها تخص الجيش المصري. الرئيس قال نصًا موجهًا حديثه للجيش المصري: "وقت الترشح، قلت لهم هترشح للرئاسة، بس تشتغلوا زي ما أنتم تحت رجلين المصريين"، مشيرًا إلى موافقتهم ببذل كل جهودهم من أجل الشعب المصري.

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الموقف الثالث الذي يتعلق بكواليس اتخاذ السيسي قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية في المرة الأولى، تعلق بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الورزاء الأسبق والذي تزامل مع السيسي وزيرًا للإسكان في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، في السابع من يونيو 2015 وعلى هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بدمياط، وجه السيسي حديثه للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت: "وعدتنى أن تكون بلدوزر يفتح الطريق.. هو فين البلدوزر ده".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمع في 27 يناير 2014، وطالبه بضرورة التصدي للمشكلات التي تجابه الدولة المصرية حينها، والتزم بدعمه الكامل لمواجهة هذه التحديات، والمساهمة في بناء الدولة المصرية، وذلك قبل الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الالتزام قائم حتى الآن.

وأشار الرئيس إلى أنه عندما طرح الأمر على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قال: "توكل على الله وأمام منك بلدوزر سيفتح لك الطريق"، ممازحًا الوزراء والمسؤولين: "هو أنتو هتهودوني وهتضحكوا عليا ولا إيه؟!!، أنا خايف لحسن البلدوزر يجي في نص السكة".

وقال السيسى: "لو ربنا وفقنا وعرفنا نعمل اللي عاوزين نعمله في كافة القطاعات سوف نرى ذلك في عيون البسطاء ونحن سوف نتحمل، وربنا هيوفقنا".