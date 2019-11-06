​​ الأوقاف: توزيع الدفعة الأخيرة من لحوم الأضاحي.. السبت

كتب – محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تنفيذ المرحلة الأخيرة من خطتها لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالي 94 طنًا، بداية من يوم السبت المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم التوزيع بمحافظات: (أسيوط – سوهاج- الإسماعيلية- كفر الشيخ – قنا – الأقصر – بور سعيد – المنيا – القليوبية- أسوان – الفيوم – بنى سويف – القاهرة – الجيزة- السويس – جنوب سيناء – الإسكندرية - دمياط - مرسى مطروح – الشرقية – البحيرة – الغربية- الدقهلية- البحر الأحمر – شمال سيناء – المنوفية- الوادي الجديد )، وبهذه المرحلة يصل إجمالي ما قد تم توزيعه 1067 طنًا.

من جانبها أكدت غرفة العمليات بالوزارة أن "توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع".

​