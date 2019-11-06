"الصحة" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة "هارفارد" لتدريب المدربين بالزمالة

كتب - أحمد جمعة:

وقعت الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان مع قسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة (هارفارد) الأمريكية مذكرة تفاهم، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؛ للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب المدربين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة - في بيان اليوم الأربعاء: "إن المذكرة تضمنت الاتفاق على نوعين من التدريب، يشمل الأول اختيار وزارة الصحة لـ200 من المدربين للتدريب ببرنامج الزمالة المصرية (T2T)، وتنطلق الدفعة الأولى بداية ديسمبر المقبل ولمدة 9 أشهر، وذلك من خلال عقد ورشتي عمل في مصر، كما سيتم اختيار 40 مدربًا من المتميزين لحضور ورشة عمل أخرى بجامعة (هارفارد)".

وأضاف مجاهد: "أنه تم الاتفاق على تطبيق ذلك البرنامج (تدريب المدربين - T2T) مع جامعة (هارفارد) لمدة 3 سنوات كبداية لتفعيل المذكرة، حيث سيتاح للمدربين حضور المحاضرات عبر الإنترنت والمشاركة في الأنشطة التعليمية التي ستكون بمثابة جزء من البرنامج التدريبي".

وأوضح أن المذكرة تضمنت أن تقوم كل من وزارة الصحة وكلية طب جامعة (هارفارد) بالتشاور؛ لمناقشة أهداف البرنامج ومواضيع ورش العمل وذلك تلبية لاحتياجات المتعلمين في مصر.

وأشار إلى أن المذكرة شملت أيضًا أن يحصل المشاركون الذين أكملوا بشكل كاف جميع متطلبات برنامج (T2T) على شهادة إتمام البرنامج التدريبي موقعة من مديري الدورة، وبذلك يصبحون مؤهلين للحصول على عضوية منتسبة في جامعة (هارفارد) ورابطة خريجي كلية الطب بالجامعة.

ونوه مجاهد بأن المذكرة تشمل نوع ثاني من التدريب وهو تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.

وقع المذكرة من جانب وزارة الصحة، الدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية وممثل كلية طب جامعة (هارفارد)، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المقر الجديد للزمالة" "المعهد القومي لتدريب الأطباء" سابقًا.