البرلمان يحذف نصا من قانون المتحف الكبير.. وعبد العال: "هيفتح باب جهنم"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

حذف مجلس النواب نصاً من المادة الرابعة من مشروع قانون الحكومة لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والذى ينص على أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، فيما يخص تحصيل رسوم الزيارة، يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح أماكن وقاعات عرض الآثار في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير الآثار، إن هذه المادة ستفتح على الحكومة والبرلمان باب جهنم، متابعاً: "مفيش حاجة اسمها أفتح المتحف في غير أوقات العمل الرسمية، الإعلام هيقول هنفتح للي يدفع أكتر، وهتلاقي حد جاي يقولك أديك مليون جنيه وتفتحلي".

كما حذف البرلمان نصاً آخر في المادة بالمشروع المقدم من الحكومة، والخاص برسوم الزيارة، بما لا يجاوز مبلغ ألفي جنيه للزائر المصري، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للزائر الأجنبي، وأرجعه المجلس إلى قانون الآثار.​