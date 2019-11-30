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رئيس حزب الوفد: السيسي يسعى ليلًا ونهارًا لتلبية احتياجات المواطنين

06:41 م السبت 30 نوفمبر 2019
رئيس حزب الوفد: السيسي يسعى ليلًا ونهارًا لتلبية احتياجات المواطنين

المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد


كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى ليل نهار لتلبية احتياجات المواطنين وسماع شكواهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في الصعيد، المنعقد في جامعة أسيوط، اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات الوفد، وحشود من المواطنين.

ودعا "أبو شقة" المسئولين والوزراء والمحافظين إلى انتهاج نفس نهج الرئيس السيسي، والحرص على حل مشكلات المواطنين.

وأشار "أبو شقة" إلى أن الدولة مهتمة بالمرأة وتنمية الصعيد من خلال إقامة مشروعات قومية مثل بني سويف الجديدة وقنا الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة.

الرئيس السيسي بهاء أبو شقة حزب الوفد

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