​برلماني يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور في الجامعات المصرية

كتب- أحمد علي:

طالب النائب محمد فؤاد، بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجامعات، التي لم تلتزم بتنفيذ القرار حتى الآن، مضيفًا أن تنفيذ القرار أمر ضروري ومهم لا يحتمل أي تأخير.

وأوضح فؤاد، أن هناك عدد من الجامعات لم تطبق الحد الأدنى للأجور، على الرغم من إعلان رئيس الجمهورية زيادة الحد الأدنى للأجور في مارس الماضي، وصدور قرار برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، تخفيفًا عنهم خلال مسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر حاليًا.

وأشار فؤاد، إلى إن وزارة المالية، أعلنت في 6 أكتوبر الماضي، أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، ومنشور آخر في 9 من الشهر نفسه، أكدت خلاله إلى كل الوزارات بإحالة أي جهة في الدولة لم تطبق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة والأجر المقطوع للمساءلة القانونية، مؤكدًا أنه بعض الجامعات لم تطبق القرار حتى الآن.​