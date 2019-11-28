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الصحة تحذر من عبوات مغشوشة لمضاد حيوي شهير بالأسواق (مستند)

09:39 م الخميس 28 نوفمبر 2019
الصحة تحذر من عبوات مغشوشة لمضاد حيوي شهير بالأسواق (مستند)

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

طالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بضبط وتحريز ما يوجد في السوق والوحدات الحكومية من العبوات المغشوشة من مستحضر "سيفاترابكسون 1 جم فيال" للحقن العضلي im، تشغيله رقم 282.

وأوضحت الإدارة في المنشور الذي حمل رقم 44 لسنة 2019، أن العبوات الأصلية من هذا المستحضر من إنتاج شركة فاركو بي لصالح ساندوز.

وذكرت أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر عن طريق الآتي:

1- العبوات الأصلية

- المذيب المستخدم 3.50 مللي ومطبوع عليه باللون الأبيض.

- طباعة عبارة يلزم عمل اختبار حساسية قبل استخدام الدواء باللون الأسود على أحد جانبي العلبة الكرتون الخارجية.

2- العبوات المغشوشة

- المذيب المستخدم 4 مللي ومطبوع عليه باللون الأحمر.

- طباعة عبارة يلزم عمل اختبار حساسية قبل استخدام الدواء باللون الأزرق على أحد جانبي العلبة الكرتون الخارجية.

وطالبت الشئون الصيدلية بوزارة الصحة، بنشر القرار في جميع المستشفيات العامة والخاصة في كل المحافظات مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية حال عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة حال عدم وجود هذه الفواتير.

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وزارة الصحة ادوية فاسدة

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