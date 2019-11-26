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وفد أزهرى يشارك في ورشة عمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالكونغو

03:39 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
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كتب- محمود مصطفى:

تشارك جامعة الأزهر بوفد رفيع المستوى يضم الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجاء، أستاذ النساء والتوليد بكلية طب، في ورشة العمل المقامة في مدينة باكفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحسب بيان، تدور ورشة العمل حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساعدة في دعم المناطق في الدول الأفريقية من خلال التعاون بين جامعة الأزهر وبعض المنظمات الدولية.

وأشاد حاكم ولاية باكفو بدور مصر بصفة عامة ومؤسسة الأزهر الشريف بصفه خاصة في دعم الشعب الكونغولي من خلال التعاون الدائم، مقدمًا خالص شكره لجامعة الأزهر، وطالب بدعم مقاطعة باكفو في مجال التعليم والصحة بصفة خاصة.​

إبراهيم الهدهد الكونغو جامعة الأزهر

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