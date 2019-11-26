محافظ الجيزة: حل 96% من شكاوى المواطنين الواردة بمنظومة شكاوى مجلس الوزراء

كتب- محمود مصطفى:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه تم حل 96% من الشكاوى الواردة من مواطني المحافظة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، حيث ورد 897 شكوى للمحافظة خلال الشهر الحالي، وذلك حرصا من المحافظة على التواصل مع مواطنيها والرد على كافة الشكاوى وحلها.

وقال راشد -خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الثلاثاء- أنه تم منح مهلة لمدة أسبوع لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ للانتهاء من الرد على الشكاوى الواردة، مشيرا إلى أن الشكاوى المتبقية - التي لم يتم إنجازها حتى الآن - تتعلق بمشروعات جاري تنفيذها، أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالي الحالي.

وأكد راشد أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى؛ لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يوما؛ للتسهيل على المواطنين، وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم، لافتا إلى أن المتوسط اليومي لعدد الشكاوى الواردة عبر المنظومة بلغت 60 شكوى، ويتم التعامل الفوري معها.

وأشار إلى أن أعلى نسب للشكاوى تمركزت في كل من : حي العمرانية، بواقع 178 شكوى، وحى شمال الجيزة بواقع 92 شكوى، وحي جنوب بواقع 58 شكوى، وحي الهرم بواقع 58 شكوى، ومديرية التضامن الاجتماعي بواقع 48 شكوى، و حي بولاق الدكرور بواقع 47 شكوى.

وأوضح أن نوعيات الشكاوى الواردة جاءت بغرض الحصول على المعاش، بواقع 228 شكوى، وطلبات تحويلات للمدارس، بواقع 102 شكوى، ومواجهة آثار الأمطار والقمامة بواقع 222 شكوى، ومكافحة الكلاب بواقع 119 شكوى، والحصول على وحدة سكنية بواقع 124 شكوى، لافتا إلى أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، خاصة في الرد على الشكاوى، حيث يتم تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فوراً.​