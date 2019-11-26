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بجوار السيسي.. مجدي يعقوب يشارك في افتتاح عدد من المشروعات القومية ببورسعيد

11:06 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
بجوار السيسي.. مجدي يعقوب يشارك في افتتاح عدد من المشروعات القومية ببورسعيد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

تواجد الدكتور مجدي يعقوب العالم المصري في جراحات القلب، بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة بورسعيد.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية فى محافظة بورسعيد.

ومن بين المشروعات، أنفاق 3 يوليو، والتى تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس.

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