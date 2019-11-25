"الإسكان" تعتمد المخطط الاستراتيجي لـ4 قرى بمحافظة قنا

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 263، الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2019، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 696 لسنة 2019.

وينص القرار على اعتماد المخطط الإستراتيجي العام لقرية "القلمينا"- مركز الوقف- محافظة قنا، وقري (أبو عمورى- السلامية- المصالحة)- مركز نجع حمادي- محافظة قنا، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الواردة بموافقة وزارة الدفاع.

