أكثر الكلمات إنتشاراً

اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

"الإسكان" تعتمد المخطط الاستراتيجي لـ4 قرى بمحافظة قنا

08:14 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
"الإسكان" تعتمد المخطط الاستراتيجي لـ4 قرى بمحافظة قنا

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 263، الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2019، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 696 لسنة 2019.

وينص القرار على اعتماد المخطط الإستراتيجي العام لقرية "القلمينا"- مركز الوقف- محافظة قنا، وقري (أبو عمورى- السلامية- المصالحة)- مركز نجع حمادي- محافظة قنا، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الواردة بموافقة وزارة الدفاع.
45

وزارة الإسكان قنا وزير الإسكان

الخبر التالى:

وزارة الإسكان تعتمد المخطط الاستراتيجي لجزيرة الوراق- صور
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري.. إنبي 1 - 1 الزمالك.. الفريق الأبيض يتعادل من ضربة جزاء