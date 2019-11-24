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بنك مصر يوقع على قرض بـ 500 مليون يورو مع الاستثمار الأوروبي لدعم المشروعات الصغيرة

04:56 م الأحد 24 نوفمبر 2019
بنك مصر يوقع على قرض بـ 500 مليون يورو مع الاستثمار الأوروبي لدعم المشروعات الصغيرة

خلال توقيع الاتفاقية

كتب- مصطفى عيد:

وقع بنك مصر اليوم الأحد على اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي، لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم إن الاتفاقية جاءت في إطار دعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات، ويساهم في تعزيز موارد العملات الأجنبية للبنك المستخدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب البيان تعد تلك الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، بعدما تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، وبذلك يصل إجمالي التعاقد معه إلى مليار يورو.

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بنك مصر قرض بنك الاستثمار الأوروبي تمويل المشروعات الصغيرة

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