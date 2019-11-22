رئيس "صناعة النواب" يهنئ غادة والي لتوليها منصب وكيل سكرتير الأمم المتحدة

كتب- أحمد علي:

هنأ المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لاختيارها مديرًا تنفيذيًا لمكتب الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة ووكيلًا لسكرتير عام الأمم المتحدة.

وقال عامر: "مبروك لمصر والشعب المصري بصفة عامة، والمرأة المصرية التي تستحق كل التكريم والاحترام، لأنها تقدمت الصفوف في الحفاظ على مصر، ومواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي واجهت مصر على مدى السنوات الماضية".

مؤكدًا أن الدكتورة غادة والي تستحق المنصب الأممي رفيع المستوى، وهي أهل له بما عرف عنها من كفاءة ودأب وخبرة متميزة وأعمال تشهد لها، مضيفًا أن لها لها نشاطات ملموسة في التعاون العربي والأفريقي في مجالات عملها.

ورحبت وزارة الخارجية، بإعلان الأمم المتحدة قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، اختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، نظرًا لما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي المنصب المهم، وبما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.​