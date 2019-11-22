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لا مانع دستوري.. "تشريعية النواب": عودة وزارة الإعلام ضرورة

06:57 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
لا مانع دستوري.. "تشريعية النواب": عودة وزارة الإعلام ضرورة

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمحلس النواب، إن عودة وزارة الإعلام أمر ضروري ومهم خلال هذه الفترة، للعمل على عودة الانضباط مجددًا، موضحًا أن الدستور لا يمانع من عودتها.

فيما أكد النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه لابد من وجود وزارة إعلام، طالما أن عودتها أمر لا يتعارض مع الدستور، مشيرًا إلى عودتها من جديد تكمن في التنسيق بين الهيئات الإعلامية وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ماليًا وإداريًا، وكذلك الصحافة والإعلام.

وتابع: "نحن في حاجة لجهة واحدة للتواصل معها والتنسيق، وأيضًا لتوحيد جهود الإعلام تجاه بعض القضايا والأمور التي تؤتي ثمارًا في صالح الدولة، ومنها التوجه ناحية القارة المسراء أفريقيا"، مشيرًا إلى ان غياب التنسيق سيكون له أثاره السلبية.

مجلس النواب نبيل الجمل اللجنة التشريعية وزارة الإعلام

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