رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ غادة والي بمنصبها الأممي الجديد

القاهرة - أ ش أ:

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وجاء نص برقية التهنئة كالآتي: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص التهنئة القلبية بتولي سيادتكم منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.. إن القرار يعكس رؤية الدولة المصرية في تقديمها للعالم نموذجاً للمرأة المصرية والعربية والإفريقية الناجحة، والتي اجتهدت وتفاعلت مع العالم، وبرهنت على تمتعها برؤية عصرية وقدرة على الإنجاز في العمل الميداني".​