هل يتمتع النواب بصلاحياتهم البرلمانية خلال فترة الانتخابات المقبلة؟

كتب - محمد نصار:

حالة من الارتباك أحاطت بمجلس النواب الأيام الماضية، فيما يتعلق بمصير المجلس ومدة استمراره المتبقية، خاصة مع وجود تعارض بين موعد انتهاء الفصل التشريعي الأول في 9 يناير 2021 وموعد انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير في عمر المجلس بنهاية يوليو المقبل.

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان سيستمر لمدة 5 سنوات ميلادية تنتهي في 9 يناير 2021 على أن يتم فض دور الانعقاد الحالي وعقد دور انعقاد سادس منقوص المدة لكي يستمر المجلس في آداء عمله حتى نهاية مدته التي حددها الدستور.

ومن المقرر أن تتم الدعوة لإجراء الانتخابات للبرلمان المقبل قبل نهاية مدة البرلمان الحالي بـ60 يومًا، ليبقى السؤال: هل سيظل نواب البرلمان متمتعين بكافة صلاحياتهم التشريعية والرقابية خلال فترة الانتخابات المقبلة؟

الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أكد أن أعضاء البرلمان الحالي نواب حتى نهاية مدة البرلمان لهم كافة الصلاحيات التي خولها الدستور لهم.

وأوضح فوزي، لمصراوي، أن الفقرة الأولى من المادة 106 من الدستور صريحة، ونصت على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن الأعضاء لهم كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية خلال المدة التي تجري فيها الانتخابات المقبلة حتى إذا كانوا مرشحين لهذه الانتخابات.

وتابع: "الانتخابات ستجرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، والنواب الجدد الذين سيفوزون فيها لن يمارسوا مهام عملهم إلا يوم 10 يناير 2021 بعد يوم من انتهاء مدة البرلمان الحالي في 9 يناير 2021".

وأوضح النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري من استمرار نواب الدورة الحالية للبرلمان في مهام عملهم كاملة دون أي نقصان خلال فترة الانتخابات التحضيرية للبرلمان القادم.

وقال الجمل، لمصراوي، إن البرلمان الحالي سينتهي يوم 9 يناير 2021 ورغم أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستتم خلال أخر شهرين من العام المقبل 2020 وفي ظل فترة ولاية البرلمان الحالي إلا أن ذلك لن يؤثر على سير العملية الانتخابية بأي وجه، كما أنه توجد الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستتولى الإشراف على الانتخابات بما يضمن نزاهتها وحيادها.​