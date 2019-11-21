"برودة وشبورة".. تعرف على تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الجمعة، طقس معتدل على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 24

الإسكندرية 14 24

بلطيم 14 25

مطروح 13 23

السلوم 12 23

سيوة 12 23

بورسعيد 18 23

دمياط 17 22

الزقازيق 13 24

الإسماعيلية 10 24

السويس 13 24

العريش 09 23

رفح 09 22

رأس سدر 14 25

نخل 02 24

نويبع 19 23

طابا 15 24

كاترين 02 19

الطور 14 26

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 17 28

مرسى علم 18 27

الفيوم 10 25

بني سويف 10 25

المنيا 09 25

أسيوط 12 26

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 14 28

أسوان 14 28

أبوسمبل 13 28

الوادي الجديد 09 28

شلاتين 19 30

أبورماد 21 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 21 27