التنمية المحلية: ختام فعاليات 3 دورات تدريبية بسقارة

كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بختام فعاليات 3 دورات تدريبية تمت خلال الأسبوع العاشر من الخطة التدريبية للعام المالي الحالي.

وقالت وزارة التنمية المحلية، في بيان، اليوم، إن هذه الدورات شملت (إدارة الأزمات لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيرى مجالس المدن والوحدات القروية - تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش المالي والإداري - أساسيات التحول الرقمي)، واستفاد من الدورات 148 متدربًا من جميع المحافظات فيما تستمر دورة اللغة الإنجليزية للاسبوع الثاني على التوالي.