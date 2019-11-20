برلماني يطالب بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً ودبلوماسياً

كتب - أحمد علي:

قال النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، إن الانتهاكات التي قام بها العدو الإسرائيلي في حق العزّل من أبناء غزة وفي ظل ارتفاع عدد الضحايا من الشيوخ والنساء والأطفال، هو تكرار لمشاهد من التاريخ لأنظمة استعمارية قمعية وهو ما ترفضه كل القيم الإنسانية في كل زمان وفي أي مكان.

وأشار "عبدالغني" في بيان اليوم، أنه ليس بغريب أن يتزامن ذلك العدوان الهمجي مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة "لا تنظر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على أنها مخالفة للقانون"، وذلك ضرباً بعرض الحائط للقانون الدولي والاتفاقات الأممية.

وطالب باتخاذ خطوات فاعلة بدءاً من دعم حق الشعب العربي الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، وتفعيل المقاطعة الإقتصادية ووقف أي خطوات دبلوماسية مع هذا الكيان الاستيطاني المحتل لحين الالتزام الكامل بكافة مقررات الأمم المتحدة فيما يخص القضية الفلسطينية وعودة كافة حقوقه بما فيها حق العودة.