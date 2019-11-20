أكثر الكلمات إنتشاراً

المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة بالموسم الجديد

08:55 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة بالموسم الجديد

عمرة _أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

تنطلق اليوم الأربعاء، أولى رحلات العمرة للموسم الجديد 1441 هجرية، إلى الأراضي المقدسة، بعد التشغيل الفعلي لبوابة العمرة المصرية، والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة.

وأغلقت غرفة شركات السياحة، الخميس الماضي، باب التسجيل أمام شركات السياحة المصرية والشركات والمؤسسات السعودية المصرح لها بتنظيم رحلات العمرة هذا العام، وذلك بعد مرور شهر على فتح الباب.

وبلغ عدد الشركات المصرية التي سجلت على البوابة (1833) شركة، فيما بلغ عدد الشركات والمؤسسات السعودية (500)، وأخطرت لجنة السياحة الدينية بالغرفة، قطاع الشركات بوزارة السياحة بالأعداد للانتهاء من تسجيلها بشكل نهائي علي بوابة العمرة المصرية تمهيدا لانطلاق الموسم.

وتشهد العمرة خلال الموسم الجديد، ارتفاعًا في الأسعار بزيادة تتراوح حسب مستوى البرامج (باخرة ـ بري ـ اقتصادي ـ 4 نجوم ـ 5 نجوم)، وتصل بنسبة 10% على كافة البرامج عن العام الماضي، وترجع الزيادة إلى الرسوم في مصر والسعودية، والزيادات الطبيعية السنوية في أسعار الخدمات وتذاكر أسعار الطيران.

رحلات العمرة الأراضي المقدسة بوابة العمرة المصرية

الخبر التالى:

"النواب" يهنىء المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بصعوده لدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو 2020
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان