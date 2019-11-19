المجلس مستمر حتى 2021.. ماذا حدث في البرلمان اليوم؟

كتبت - ميرا إبراهيم:

شهد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات والتعليقات ونشاط للجان، أبرزها إعلان رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال استمرار البرلمان الحالي حتى التاسع من يناير 2021، بعد حالة من الجدل استمرت طوال الأسابيع الماضية.

ويستعرض مصراوي أبرز ما شهده المجلس في التقرير التالي:

عبدالعال يلتقي رئيس البرلمان اليمني

أعرب الدكتور علي عبدالعال عن استعداده للمشاركة في افتتاح مقر مجلس النواب اليمني الجديد، وقال: سأكون أول الحاضرين لافتتاح مقر مجلس النواب اليمني.

وأضاف: أي استقرار لليمن هو استقرار لمصر، ندعم الأشقاء في اليمن التي كانت وستكون صمام الأمان وبوابة البحر الأحمر وهذا خط استراتيجي، مستدركًا: "لن يتم التفريط في ذلك، أنتم في القلب، وأنا على أتم الاستعداد لحضور حفل افتتاح مقر مجلس النواب اليمني الجديد".

للمزيد: "أنتم في القلب".. عبدالعال يلتقي رئيس البرلمان اليمني

رئيس النواب: المجلس ممتد حتى يناير 2021

قال الدكتور علي عبدالعال، إن البرلمان الحالي ممتد حتى التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور بأن مدة البرلمان 5 سنوات، حيث بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً.

جاء ذلك في الجلسة العامة الثلاثاء، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت خلطًا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات.

للمزيد: رئيس النواب: المجلس ممتد حتى يناير 2021

عبدالعال يحذر نائب من مرتضى

حذر الدكتور علي عبدالعال، النائب محمد الحسيني، من النائب مرتضى منصور، قائلا: "يا حسيني بلاش تمشى وراء مرتضى، علشان انت عارف مشاكله كتيير".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة من قبل أعضاء البرلمان المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب وصرف الأسمدة الزراعية وتدهور مستشفيات وزارة الصحة.

للمزيد: عبدالعال محذرا نائب: "اوعى تمشي وراء مرتضى منصور مشاكله كتير"

"البرلمان لا يتستر على أي خلل"

قال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لا يتستر على أي خلل أو مخالفة.

وأضاف: نلجأ للقوى الناعمة بدلا من المطرقة الحديدية "لأنها بتعور"، مشيرا إلى أنه سيتم حل جميع المشكلات العالقة سواء بشأن النواب الصادر في حقهم أحكام قضائية نهائية أو المحالين إلى لجنة القيم. وتابع عبدالعال: يجب أن ينقي المجلس نفسه بنفسه، والأيام المقبلة ستشهد إنهاء كافة هذه المشكلات.

للمزيد.. المطرقة الحديدية بتعور.. عبدالعال: البرلمان لا يتستر على أي خلل

"بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب"

قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إن بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب، مضيفا: "لكن محدش يقدر يجيب البلد ورا".

وطالب عبدالعال بحل مشكلة الفلاحين الزراعيين لقصب السكر بالنسبة لتسعير الطن، قائلا: "هناك مشكلة كبيرة لزارعي قصب السكر، كل سنة فيه زيادة في المحصول، لكن السنة الماضية فيه ظروف معينة لا بد أن تؤخذ في الاعتبار".

للمزيد.. عبدالعال: بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب

البرلمان يستنكر موقف أمريكا من بناء المستوطنات الإسرائيلية

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استنكار المجلس ورفضه الكامل لما صدر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن "قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية" على الأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال عبدالعال إنه لا مشروعية للمستوطنات الإسرائيلية، فهى بنيت على أراض محتلة وفقا للقانون الدولي، ومخالفة وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بالأمم المتحدة ذات الصلة.

للمزيد اضغط: البرلمان يستنكر موقف أمريكا من بناء المستوطنات الإسرائيلية

"مغادرة القاعة بالإذن"

أكد الدكتور علي عبدالعال، أن عددًا كبيرًا من البيانات العاجلة، التي تقدم بها النواب، تخرج عن الإطار الذي حددته اللائحة للبيانات العاجلة، قائلا: "المجلس ليس ساحة لإلقاء الخطب".

وانتقد عبدالعال، مغادرة بعض النواب لقاعة المجلس، حال عدم حصولهم على الكلمة، مشددا على أنه ليس من حق النائب مغادرة القاعة إلا بإذن من رئيس البرلمان، مداعبا النواب: "أنا ممكن أحاسب النائب على المغادرة بدون إذن.. بس أنا بفوتها".​

للمزيد : عبدالعال للنواب: المجلس ليس ساحة لإلقاء الخطب.. ومغادرة القاعة بالإذن

طلب للحكومة

طالب الدكتور علي عبدالعال، الحكومة بمراعاة استيفاء الشروط الواجبة دستوريا في نصوص الاتفاقيات المحالة للبرلمان، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي يناقشها المجلس حاليا، بشأن منحة التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، خلت من مادة واجبة، وهي مادة النشر في الجريدة الرسمية.

للمزيد: عبد العال يطالب الحكومة بمراعاة استيفاء الشروط الدستورية في الاتفاقيات

قد نعقد جلسة طارئة

أعلن الدكتور علي عبدالعال، عودة البرلمان للانعقاد يوم الأحد 8 ديسمبر المقبل.

وكشف "عبدالعال" عن احتمالية عقد جلسة عامة قبل يوم 8 ديسمبر، قائلا إنه ربما يتخلل الفترة ما بين رفع الجلسة اليوم وتاريخ انعقاد الجلسة العامة المقبلة، جلسة أخرى.

للمزيد: تزامنًا مع أنباء التعديل الوزاري.. عبدالعال: ربما نعقد جلسة طارئة

الموافقة على منحة أمريكية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة على منحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار.

كما وافق المجلس على قرض التمويل الاضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 500 مليون دولار.

وزيرة البيئة في البرلمان

أعلنت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نجاح منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) الناجمة بشكل أساسي من حرق قش الأرز، العام الجاري، وذلك من خلال خطة تنفيذية للسيطرة على كافة مصادر التلوث شارك فيها كافة الجهات والوزارات المعنية.

للمزيد : وزيرة البيئة: وعي الفلاح ساهم في مواجهة "السحابة السوداء"

استجواب ضد وزير قطاع الأعمال

تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، باستجواب لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بشأن الحفاظ على المال العام في شركة الحديد والصلب المصرية.

للمزيد: استجواب ضد وزير قطاع الأعمال

رفض مشروع قانون "الذوق العام"

رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بالإجماع، مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بشأن الذوق العام المصري، لما يشوبه من غموض وعوار على المستوى التشريعي، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجوده في التشريع بشكل واضح وجلي.

للمزيد: بالإجماع.. تشريعية النواب ترفض مشروع قانون "الذوق العام"