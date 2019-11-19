وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يفتتحان معرضًا للفنان فريد فاضل.. 30 نوفمبر

كتب - محمد عاطف:

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، معرض الفنان التشكيلي الدكتور فريد فاضل، وذلك في السابعة مساء يوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا.

ويضم المعرض - الذي يقام تحت عنوان "مساحات من النشوة" ويستمر حتى يوم 8 ديسمبر المقبل - نحو40 لوحة فنية باستخدام الألوان الزيتية، يعبر خلالها الفنان عما بداخله من أحاسيس لتتناغم فيها الموسيقى مع الألوان الزاهية.

وقال الفنان الدكتور فريد فاضل : " إن معرض "مساحات من النشوة" يعبر عن النشوة في عدة أماكن حقيقية وملموسة وأخرى في القلب والوجدان، وترتبط كلمة النشوة في فكرنا بتغييب العقول والحصول على السعادة.. وفي الواقع أصبح الهدوء والسكينة من شبه المستحيلات وسط ضجيج الحياة المعاصرة، بينما تتبع ساعاتنا البيولوجية إيقاعا آخر لم يتغير منذ بداية الخليقة وهو في رأيي الأقرب لحالة التأمل والاستمتاع التي ننشدها ولا نعرفها".

وعن أبرز الرحلات التي تأثر بها، أشار فاضل إلى قيامه برحلة استغرقت أسبوعا واحدا في العاصمة الفرنسية باريس، لتغطية أهم الفاعليات الفنية والمتاحف هناك، حيث قام بزيارة منزل وحديقة ومتحف الفنان الانطباعي "كلود مونيه"، وتجولت بين الزهور الملونة والأشجار الباسقة حتى وصلت إلى بركة زنابق الماء الشهيرة التي يرسمها مونيه عشر مرات في كل الأوقات وكل الفصول بألوان صريحة ولمسات جريئة".

يذكر أن الدكتور فريد فاضل يجمع بين ممارسة الطب كاستشاري طب وجراحة العيون بمعهد الرمد بالجيزة، وممارسة الفن التشكيلي وأيضا الموسيقى حيث يشارك في العزف على البيانو والكمان مع جماعة كورال القاهرة وشارك في عدة حفلات عزف خلالها مقطوعات لموزارت وبيتهوفن وبرامز وشوبان وغيرهم.​